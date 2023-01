Il Manfredonia cade anche in Sicilia: Piazza Armerina vince di misura

Inizia male il 2023 per il Vitulano Drugstore Manfredonia. Tra problematiche dello scorso anno e il pochissimo tempo a disposizione per mister David Ceppi, alla sua prima partita da nuovo allenatore della squadra dopo qualche giorno dalla nomina, si consuma una brutta caduta in Sicilia: sabato 7 gennaio, al Palatenda Ferraro, i padroni di casa del Gear Siaz Piazza Armerina sconfiggono per 5-4 i biancocelesti nella gara valida per la diciassettesima giornata di Serie A2 Girone C. Una squadra molto giovane che va a colpire i sipontini ancora in cerca di una nuova versione per tornare ai vertici. Con questa vittoria, i siciliani sono tredicesimi a 9 punti e lasciano dietro l'Atletico Canicattì e soprattutto il Bovalino che occupa l'unico slot retrocessione rimasto; i pugliesi ora sono ottavi a 25 punti, a -2 dal sesto posto ma potenzialmente a -4 quando il Giovinazzo recupererà la propria gara. Sopra per ora, oltre ai già citati baresi, un grande numero di squadre in sette punti: Sicurlube Regalbuto, Polisportiva Futura, Canosa e Itria. Continuano a scappare nelle prime due posizioni Pirossigeno Cosenza e Sporting Sala Consilina. Il Benevento osserva il turno di riposo e rimane dunque dietro al Vitulano Drugstore Manfredonia, ma solo di due punti.

CRONACA

Il Vitulano Drugstore Manfredonia è offensivamente padrona del primo tempo. Apre subito Raffaele Lupoli, nei primi minuti, trovando l'ennesimo centro sui parquet nemici. La seconda rete, nonostante tante occasioni, arriva però soltanto quasi un quarto d'ora dopo, quindi nel finale della prima frazione di gioco: a segno Alexander Dall'Onder, che continua a metterla dentro da quando è arrivato nel mercato di riparazione. Passa praticamente mezzo minuto e arriva il primo gol del Gear Siaz Piazza Armerina, firmato dal giovane Salvatore La Monica. A pochi secondi dalla sirena gli ospiti trovano ancora il massimo vantaggio con il gol del grande protagonista recente: Luis Gustavo Alemão. La ripresa non fa neanche in tempo a cominciare che La Monica si ripete, rendendo di nuovo la distanza piccola. Dopo alcuni minuti intensi, il capitano João Fred commette il peggior errore della sua stagione: gomitata ad un avversario e rosso diretto dopo essere stato già ammonito. Botta morale e inferiorità numerica: Walter Abate batte Mattia Callegari ed è parità. In questo momento, però, i padroni di casa ci credono di più: Mattia Noto, altro giovane, trova il primo vantaggio di giornata. A riacciuffare il pari, con un grande gol che dimostra carattere ed esperienza, è sempre Alemão. A pochi minuti dalla fine, però, è un esperto come Mirko Russo che può far esplodere di gioia i tifosi di casa. Le parate di Alessandro Castronovo salvano gli isolani che vincono inaspettatamente.

FORMAZIONI

Gear Siaz Piazza Armerina: Castagnola, Russo, La Monica, Caro Barroso, Abate, Berlanga, Noto, Amore, Tamurella, Di Maria, Castronovo, Sanalitro. All. Torrejon.

Vitulano Drugstore Manfredonia: Mura A., Berardinetti, Mura G., Murgo, Alemão, Soloperto, Lupoli, Barbensi, Fred, Nenna, Callegari, Dall'Onder. All. Ceppi.

TABELLINO

Gear Siaz Piazza Armerina: 17'32"pt, 0'54"st La Monica, 7'21"st Abate, 11'12"st Noto, 17'00"st Russo.

Vitulano Drugstore Manfredonia: 3'26"pt Lupoli, 17'00"pt Dall'Onder, 19'38"pt, 15'20"st Alemão.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Gear Siaz Piazza Armerina: Abate (G) Vitulano Drugstore Manfredonia: Dall'Onder (G), G. Mura (G), Fred (R), Lupoli (G).