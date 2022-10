La Vitulano Drugstore non si ferma più: travolto anche il Canosa

Derby conquistato: il Vitulano Drugstore C5 Manfredonia sconfigge, sabato 15 ottobre al PalaScaloria, per 5-1 il Canosa nella quarta giornata di Serie A2 2022/23 e mantiene salda la testa del Girone C a punteggio pieno (12 punti).

CRONACA

L'inizio di partita fa subito intendere l'andamento che poi prenderà. A sbloccarla dopo due minuti è Michele Murgo che fa impazzire i tifosi. Il resto del primo tempo è una dura battaglia che vede numerose opportunità concrete per entrambe le squadre. Facile sottolineare le grandissime prestazioni dei due portieri che per tutta la partita continueranno a salvare le loro squadre. Il rientrante dall'infortunio Yuri Pozzo e Mirko Lupinella, che torna in quella che è stata la sua casa per tanti anni, calano una prestazione da estremi difensori di alto livello per la categoria e forse di più. Dopo quasi un quarto d'ora gli ospiti trovano un meritato pareggio con Leo Senna, sfruttando la superiorità numerica momentanea causata dall'espulsione per secondo giallo di Baranauskas. All'intervallo si chiude in parità.

La ripresa si apre come la prima frazione: due minuti e rete di Murgo. Sebbene in quel momento si stia ancora lottando, sarà il preludio alla festa. Passano cinque minuti e arriva un appuntamento che ormai è scontato: rete del capitano João Fred. Con due reti di svantaggio e ancora dodici minuti da giocare, gli ospiti optano subito per il portiere di movimento. La scelta del powerplay porta a numerose chance per il Canosa, ma nessuna di queste si trasforma in rete. Realizzerà invece dalla sua metà campo a porta vuota ancora Fred: dodici gol in quattro partite, largamente capocannoniere per ora. La mazzata finale la darà a cinque minuti dal termine un'iniziativa personale di Vicente Girardi, che sfonda centralmente e manda in estasi gli appassionati presenti al palazzetto.

Nella prossima giornata, sabato 22 ottobre, Vitulano Drugstore C5 Manfredonia ospite a Benevento, mentre il Canosa riceverà il Cormar Reggio Calabria.

ROSE

Vitulano Drugstore C5 Manfredonia: Pozzo, Soloperto, Berardinetti, Ferrara, Mura, Murgo, Mancusi, Girardi, Lupoli, Fred, Lorenzoni, Baranauskas. All. Cundari

Canosa: Saulle, Lupinella, Senna, Subrizio, Termine, Ique, Castrogiovanni, Battistoni, Djelveh, Iodice, D'Elisa, Divaccaro. All. Lodispoto.

TABELLINO

Vitulano Drugstore C5 Manfredonia: Murgo (2'17" PT, 2'11" ST), Fred (7'31" ST, 10'58" ST), Girardi (14'37" ST).

Canosa: Senna (13'37" PT).

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Vitulano Drugstore C5 Manfredonia: Baranauskas (R), Lupoli (G), Mura (G).

Canosa: Termine (G), Castrogiovanni (G).

Foto: Lucia Melcarne