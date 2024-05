Foggia più bella e inclusiva con il progetto 'Scuola, sport e disabilità'

Il progetto 'Scuola, sport e disabilità' nasce con l'intento di raggiungere - con un connubio tra Regione Puglia, associazioni e scuola - la più completa inclusione dei ragazzi diversamente abili. Perseguendo una legittima esigenza, il progetto cerca di coniugare i tre concetti fondamentali nella vita di un adolescente, appunto scuola, sport e disabilità, per far riconoscere la totale possibilità, da parte dei diversabili, di praticare quasi tutti gli sport.

"E' un bellissimo progetto finanziato dalla Regione Puglia in cui coinvolgiamo complessivamente 235 scuole. Riusciamo a far stare insieme ragazzi, ragazzini, studenti disabili e non a fare sport oltre le ore previste dal piano studi", spiega il vice presidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese.

'Scuola sport e disabili' - ha sottolineato Giuseppe Pinto, presidente regionale del Cip Puglia - è un trinomio vincente: "Sono sette anni che va avanti il progetto. Quest'anno 211 scuole in tutta la regione coinvolte, 2400 ragazzi tra disabili e non. Molti di questi ragazzi alla fine praticano attività paralimpiche a 360 gradi".