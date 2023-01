Nella sciabola master vincono Coco e Venditti del Club Scherma San Severo

Baronissi porta ancora una volta bene ai colori del Club Scherma San Severo: dopo i brillanti risultati ottenuti dagli Under 14 in occasione della seconda prova interregionale di qualificazione al Gran Premio Giovanissimi con tre piazzamenti sul podio, stavolta tocca ai Master con la doppia vittoria di Luigi Coco nella sciabola maschile M0 e di Gaspare Venditti nella sciabola maschile M1.

In particolare Coco ha superato per 10-6 in semifinale Riccardo Scarascia Mugnozza e per 10-7 in finale Riccardo Massi (entrambi della Capitolina Scherma) mentre Venditti ha regolato Marcello Zavatta del Club Scherma Roma per 10-3, Alessandro Tuccillo del Club Scherma Napoli per 10-6 ed Alessandro Parise del Club Scherma Roma per 10-5 nell’assalto finale.

Nel fine settimana il Club Scherma San Severo è stato presente anche a Terni, in occasione della seconda prova di qualificazione nazionale Cadetti di sciabola con Samuela Sarnataro, Teresa Borzacchiello ed Antonio Ciccone.

“La presenza in contemporanea dei nostri atleti in due importanti eventi nazionali – dichiara il Presidente avvocato Matteo Starace – conferma la validità della tradizione del Club Scherma San Severo nella sciabola e la competitività dei nostri portacolori in tutte le categorie. Un plauso speciale va a Luigi Coco e Gaspare Venditti per la prestigiosa affermazione ottenuta a Baronissi per la terza prova stagionale del circuito Master ed un caloroso incoraggiamento va rivolto ai nostri Cadetti che si sono battuti con onore a Terni in una rassegna che ha visto la partecipazione di circa 250 fra sciabolatrici e sciabolatori provenienti da tutt’Italia”.