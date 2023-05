Sciabola, tre atleti di San Severo conquistano il pass per la finale dei campionati italiani

La sciabola parla foggiano. Dal 15 al 18 giugno prossimi alle finali nazionali di Brescia ci saranno anche tre atleti di Capitanata. Si tratta di Samuela Sarnataro, Teresa Borzacchiello e Antonio Ciccone (tutti in quota al ‘Club scherma San Severo’) che hanno guadagnato il pass per l’ultimo appuntamento dei ‘Campionati italiani assoluti Gold e Silver’ durante la prova interregionale di qualificazione tenutasi nel capoluogo dauno lo scorso fine settimana.

Samuela Sarnataro è salita sul podio con un terzo posto guadagnando l’ammissione al Campionato Gold grazie all’assalto vinto per 15-6 con l’espertissima Gabriella Lo Muzio, campionessa del mondo Master. Nella stessa gara ha ottenuto la qualificazione per il Silver Teresa Borzacchiello e nel tabellone maschile si è qualificato per la medesima rassegna Antonio Ciccone.

“I risultati ottenuti anche in questa occasione – ha dichiarato il Presidente del Club Scherma San Severo Matteo Starace – confortano il percorso di crescita dei nostri atleti sotto la sapiente guida del Maestro Andrea Stroppa e di tutto lo staff tecnico. Avere tre atleti di appena 15 anni in una manifestazione che assegna il titolo italiano ci riempie di orgoglio ed è il migliore stimolo a continuare a coltivare i talenti in sboccio del nostro territorio”.