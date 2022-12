Scherma, Zurlo e De Luca sul podio nel fioretto Master

La fiaccola della Asd Olympia illumina i colli romani grazie ai podi conquistati da Francesca Zurlo e Chiara De Luca nel fioretto, durante la Seconda Prova Nazionale Master tenutasi ad Ariccia lo scorso fine settimana. Una bella storia sportiva che inizia sabato 17 quando Chiara De Luca, esordiente nella categoria ‘0 Master’, conquista un meritatissimo terzo posto al termine di una brillante prova personale. La giovane atleta dauna, infatti, ha concluso il girone con due vittorie nette all’attivo mentre nel primo assalto diretto si è imposta con il risultato di 10 a 7. Una vittoria, quest’ultima, meritatissima, ottenuta nei confronti di un’avversaria che, alla vigilia, era data per favorita sia dal punto di vista tecnico che per la maggior esperienza in pedana. Altrettanto brillante è stata la gara con Francesca Russo, vincitrice della medaglia d’oro. Un bronzo, quello ottenuto dalla De Luca che conferma il talento e la tecnica dell’atleta foggiana. Chi, invece, non ha avuto bisogno di conferme è Francesca Zurlo, la fiorettista di origine romana ma dauna di adozione che è uno dei pilastri della Asd Olympia. Una vera e propria dimostrazione di forza quella dell’esperta atleta nella categoria ‘2 Master’. La Zurlo, nonostante un lieve dolore a una mano che l’ha costretta a chiedere più volte l’intervento del medico, si è imposta nel primo girone qualificatorio con sole vittorie. Senza storia anche il secondo girone, conclusosi con lo stesso punteggio. Apparentemente senza storia, infine, la gara finale con Doina Stefania Buca del Circolo Spada Cervia - Milano Marittima, conclusasi con il risultato di 10 a 1 a favore della Zurlo. Un assalto, però, in cui si nascondevano non poche insidie non solo per il valore dell’avversaria ma anche per gli acciacchi che hanno accompagnato la fiorettista per tutta la durata della competizione. Difficoltà che, tuttavia, la Zurlo, come lei stesso ha confessato ridendo, ha superato grazie al desiderio di aggiudicarsi non solo il gradino più alto del podio ma anche il premio messo in palio per la vincitrice, una ‘meravigliosa tuta glitterata’ che aveva adocchiato sin dal giorno prima. Due podi che non solo confermano il ruolo centrale che la Asd Olympia occupa nel portare avanti la tradizione schermistica foggiana ma anche l’ottimo lavoro dello staff della struttura di via Pinto in grado, e i risultati ottenuti nelle ultime competizioni ne sono la prova evidente, di ottenere il meglio dagli atleti.