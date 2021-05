Prima prova nazionale master: la foggiana Maria Grazia Lattanzio terza nel fioretto femminile

Lattanzio ha conquistato il podio nel fioretto femminile Over 50 battendo per 10-5 nei quarti di finale la quotata fiorettista campana Gianna Della Corte (Giannone Caserta) poi si è arresa in semifinale col punteggio di 10-3 ad Elena Benucci del Circolo della Scherma Terni

Si rimette in moto anche il settore Master e la scherma pugliese sale subito sul podio con il terzo posto della foggiana Maria Grazia Lattanzio del Daunia Fencing Club nel fioretto femminile categoria 2. Alla prima prova nazionale Master, disputata a Terni, hanno preso parte centinaia di atleti alle sei armi. Lattanzio ha conquistato il podio nel fioretto femminile Over 50 battendo per 10-5 nei quarti di finale la quotata fiorettista campana Gianna Della Corte (Giannone Caserta) poi si è arresa in semifinale col punteggio di 10-3 ad Elena Benucci del Circolo della Scherma Terni. L’atleta di casa si è poi aggiudicata la vittoria battendo in finale col medesimo punteggio Liqin Wei dell’Accademia Scherma Cremona.

PRIMA PROVA NAZIONALE MASTER - FIORETTO FEMMINILE - CAT. 2 - Terni, 8 maggio 2021

Finale

Benucci (Circolo della Scherma Terni) b. Wei (Accademia Scherma Cremona) 10/3

Semifinali

Benucci (Circolo della Scherma Terni) b. Lattanzio (Daunia Fencing Club) 10-3

Wei (Accademia Scherma Cremona) b. Ardigò (Accademia Scherma Cremona) 10-6

Quarti

Benucci (Circolo della Scherma Terni) b. Asquini (Udinese Scherma) 10-2

Lattanzio (Daunia Fencing Club) b. Della Corte (Giannone Caserta) 10-5

Wei (Accademia Scherma Cremona) b. Martini (Circolo della Scherma R. Fonst) 10-9

Ardigò (Accademia Scherma Cremona) b. Moschetta (Scherma Pistoia) 10-4

Classifica (8): 1. Elena Benucci (Circolo della Scherma Terni), 2. Liqin Wei (Accademia Scherma Cremona), 3. Silvia Ardigò (Accademia Scherma Cremona) e Maria Grazia Lattanzio (Daunia Fencing Club), 5. Gianna Della Corte (Giannone Caserta), 6. Lavinia Martini (Circolo della Scherma R. Fonst), 7. Anna Maria Moschetta (Scherma Pistoia), 8. Alessandra Asquini (Udinese Scherma).