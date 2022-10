Scherma, Puglia al Gran gala delle onorificenze: premiati anche i foggiani Terenzio, Samele e Nardella

Pugliesi alla ribalta in occasione della cerimonia ufficiale di consegna delle Onorificenze da parte della Federazione Italiana Scherma, svoltasi presso la storica sala della Società del Giardino a Milano: una festa dell’intero movimento schermistico che ha visto le società premiate con gli Scudi d’onore, gli atleti con le Lame d’onore ed i tecnici con le Maschere. Le designazioni sono scaturite dal lavoro della Commissione Onorificenze della Federscherma, presieduta da Giuseppe Fiamingo e di cui è referente in Consiglio Federale il vice presidente FIS Vincenzo De Bartolomeo.

Circa ottanta i premiati nel corso della cerimonia: fra di essi due club pugliesi, due atleti e due tecnici della nostra regione. Hanno infatti ricevuto lo Scudo d’onore di bronzo il Circolo della Scherma Brindisi e l’Accademia di Scherma Lecce; Lama d’onore d’oro per il plurititolato sciabolatore foggiano Luigi Samele e Lama di bronzo per l’emergente Emanuele Nardella, argento nella sciabola maschile a squadre ai Campionati Europei Giovani di Novi Sad; Maschera d’Onore d’oro per il foggiano Andrea Terenzio, Maestro di Gigi Samele, e Maschera di bronzo per il responsabile tecnico del Circolo Schermistico Dauno Benedetto Buenza, già nel giro delle Nazionali azzurre.

Così Paolo Azzi, Presidente della Federazione Italiana Scherma: "Le Onorificenze federali rappresentano da sempre un momento di straordinaria importanza per la scherma italiana. Ogni Onorificenza ha una storia, che parte dal lavoro sui territori e arriva ai successi dei nostri atleti nelle più prestigiose competizioni in giro per il mondo ".

Molto emozionato il Presidente del Comitato Regionale Federscherma Puglia Roberto Lippolis: “È stata una bellissima festa ed è motivo di grande orgoglio vedere la scherma pugliese rappresentata a livelli così alti con ben sei premi: le mie felicitazioni vanno alle Società, agli atleti e ai tecnici premiati che hanno onorato la scherma della nostra regione”.