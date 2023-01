Terza prova nazionale master, Francesca Zurlo si impone nel fioretto femminile

Ennesimo successo sportivo della Asd Oympia. Questa volta, ad arricchire la bacheca della struttura di via Carlo Baffi, è stata la vittoria della Maestra Francesca Zurlo nel corso della 3^ Prova Nazionale Master di fioretto tenutasi a Baronissi lo scorso sabato.

Si tratta della terza tappa verso i Campionati Italiani 2023 per i veterani dei veterani che si terrano in Sardegna la prossima primavera. Una prova di forza e di tecnica quella dell’atleta di origine romana, ma foggiana di adozione, che ha impreziosito la già ricca manifestazione del Palacus che fu già sede delle Universiadi del 2019 e che ha visto la partecipazione di oltre 260 professionisti delle tre armi.

Dopo aver dominato il girone con cinque vittorie si è imposta in semifinale su Elena Benucci, tra le più avversarie nel fioretto femminile, con il perentorio risultato di 10 a 4. Più combattuta, invece, la finale contro Stefania Buca. Una prova in cui la Zurlo, oltre alla tecnica, ha messo in campo tutta la sua forza di carattere. Dopo essere andata sotto con un parziale di 8 a 5, è riuscita non solo a ribaltare il risultato ma ad aggiudicarsi la vittoria con il parziale di 10 a 9.

Per la fiorettista dell’Asd Olympia si tratta del secondo successo nei Master dopo quello ottenuto, qualche settimana fa, ad Ariccia. Anche in quel caso, la Zurlo, si aggiudicò la vittoria in maniera perentoria sgominando, sportivamente parlando, le avversarie.