I Saraceni di Lucera festeggiano il loro quarto anno di attività

I Saraceni di Lucera hanno festeggiato, presso la rinomata Pizzeria lucerina “Hori Balconata”, la conclusione del loro straordinario quarto anno di attività con una piacevolissima cena sociale e graditissime premiazioni in base alle gare disputate, grazie agli indispensabili e sportivissimi sponsor della società Fabio Colelli dell’Unipol Assicurazioni e Angelo Delle Donne della Eco.Del. Si è trattato di una indimenticabile e gioiosa serata trascorsa in allegria, così come l’intero anno che ha visto i forti Saraceni di Lucera gareggiare e divertirsi in ben 70 gare, conquistando due titoli di Campione Italiano individuale di campestre a Palo del Colle e in pista sui mt.1500 a Rieti con Leonardo Serena (SM80), due titoli di Campione Regionale individuale in pista sui mt. 5000 a Bari con Rosanna Bianco (SF60) e Leonardo Serena (SM80) e due titoli di Campione Provinciale individuale di campestre sempre con i bravi Leonardo Serena e Rosanna Bianco. Per quanto concerne la società bisogna ricordare il 3° posto Provinciale in pista al “Gran Prix Capitanata”, il prestigioso 9° posto Regionale in pista al “Pista al Corripuglia” e l’eccezionale 22° posto assoluto al Campionato Italiano di società di campestre a Palo del Colle. I primi ad essere premiati sono stati, giustamente, gli sponsor Fabio Colelli e Angelo Delle Donne con bei trofei. Le coppe, invece, sono andate al Vicepresidente Gino Mastroluca (25 gare), a Leonardo Serena (19 gare), a Rosana Bianco (17 gare), al Presidentissimo e fondatore della società Lino Vetere (11 gare), a Filippo Torella (11 gare), a Giuseppe Arnese (10 gare), ad Antonio Lacava (9 gare), a Mattia Cappiello (8 gare), a Luigi Pretorino (7 gare), a Barbara Travaglio (5 gare), a Graziano Colella (4 gare), ad Antonio D’Avella (4 gare), a Filippo Placentino (2 gare), a Gianluca Casciano (2 gare), a Italo Olivieri (2 gare), ad Alessandro De Pasquale (1 gara). I Saraceni di Lucera, dunque, hanno degnamente festeggiato il loro quarto anno di attività da incorniciare sotto tanti punti di vista, ma soprattutto per quanto riguarda il numero degli iscritti, giunti a 51 in solo quattro anni, e le 70 gare disputate, fra cui i Campionati Italiani Fidal di campestre e in pista, i Campionati Regionali Fidal in pista , i Campionati Provinciali Fidal di campestre, le Maratone di Verona, Parma e Regio Emilia, le 6 tappe del “Pista al Corripuglia”, le 3 tappe dello “Stadion 192” e tante altre corse di varie distanze in Puglia, Basilicata, Campania, Molise, Abruzzo, Marche, Lazio, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto e Sardegna. Per iscriversi a “I Saraceni di Lucera” basta mettersi in contatto, in qualsiasi momento, con il Presidente Lino Vetere (tel. 3470521195) o con il Vice Presidente Gino Mastroluca (lavanderia Tina in Via Indipendenza, 27) e versare la quota di € 35. A tutti gli iscritti verrà consegnato gratuitamente il completino da gara, la tuta, il completino di rappresentanza (offerti dallo sponsor Unipol di Fabio Colelli), il borsone e il giubbino (offerti dallo sponsor ECO.DEL. di Angelo Delle Donne).