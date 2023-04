La sanseverese Sara Clemente fissa il nuovo record italiano esordienti di nuoto pinnato

La giovanissima Sara Clemente, classe 2012, di San Severo, si è aggiudicata il Trofeo del Centro Sud Italia di Nuoto Pinnato, stabilendo il nuovo record italiano della categoria esordienti nei 50 metri e il secondo sulla distanza dei 100 metri.

L’importante risultato è stato conseguito a Napoli, nell’impianto natatorio della piscina Scandone, in cui si sono svolte le gare che hanno interessato non solo atleti esordienti, ma anche master di categoria e promozionale.

Un successo più che lusinghiero che premia il team Aphroswim, guidato dal presidente Lorenzo Iliceto, con la costante passione del vice, Vanio Tricarico. “Una grande emozione salire sul podio - ha dichiarato la neo campionessa - perché non pensavo di riuscire in un’impresa che mi sembrava impossibile. Al mio team va il grazie per l’impegno profuso nel prepararmi in una sfida difficile che ho superato con sacrifici anche per il sostegno e la dedizione dei miei genitori cui dedico questo trofeo”.