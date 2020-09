Rally Porta del Gargano: Santoro e Guerra giocano in casa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Percorrerà tutto lo stivale Top Drivers e, dopo le prime trasferte nel nord Italia, affronterà il Rally Porta del Gargano, in programma per Sabato 5 e Domenica 6 Settembre con una grossa novità ovvero la partenza dal centro di Foggia. Un appuntamento prestigioso per il rallysmo nel meridione, giunto quest'anno a spegnere la sua decima candelina, che vedrà la scuderia di Vignola presentarsi al via con due equipaggi locali, pronti a ben figurare sulle prove speciali amiche pugliesi. Primo a partire sarà Massimiliano Santoro, al via su una Volkswagen Polo R5 targata Step Five Motorsport, formando un equipaggio del tutto inedito assieme a Francesco Lauriola. Obiettivo dichiarato della vigilia è cancellare, in un solo colpo di spugna, la sfortunata apparizione al precedente Rally di Alba che ha visto il pilota di San Giovanni Rotondo costretto al ritiro anticipato, nell'evento valido per il Campionato Italiano WRC, vittima del caldo. “Non avrei mai creduto che Francesco mi avrebbe proposto di correre assieme” – racconta Santoro – “e che lo abbia fatto a pochi giorni dalla chiusura delle iscrizioni è stato un grosso regalo per me. Siamo amici da tantissimi anni e siamo entrambi piloti ma, a volte, anche navigatori. Ricordo il mio primo approccio da navigatore, a fianco del grande Giuseppe Erbetta. Siamo una coppia inedita e cercheremo di mettere il massimo impegno per prendere le misure alla Polo R5. Si tratta della gara di casa ed è naturale che vogliamo ben figurare. Non saremo di certo da vittoria assoluta ma cercheremo di puntare ad un piazzamento di prestigio, per noi, per la scuderia Top Drivers e per tutti i partners che ci sostengono in questa difficile annata.” Ad affiancare il sangiovannese troveremo Michele Guerra, neo acquisto del sodalizio modenese, che tornerà a calcare quelle speciali garganiche che lo han visto chiudere, lo scorso anno, con un ottimo secondo posto in classe K10, su una Citroen Saxo Kit Car. Ad affiancarlo, sul sedile di destra nel ruolo di navigatore, troveremo Giovanni Guerra. Un debutto, quello del sipontino, caratterizzato dal cambio della guardia, abbandonando la sempreverde Citroen Saxo per salire su una più recente Peugeot 208 R2 di MS Munaretto. “Grazie di cuore a Top Drivers per averci accolto in questa famiglia” – racconta Guerra – “e speriamo che questa edizione del decennale possa portarci bene. Ci piacerebbe poter iniziare questa nuova collaborazione con un bel risultato, gratificando anche tutti i nostri partners. Sarà la nostra prima volta con la Peugeot 208 R2 e, sentendo i commenti di chi ci ha già corso, deve essere davvero un bel mezzo. Non sappiamo cosa aspettarci, non avendola mai usata prima. La gara di casa ha sempre una pressione maggiore perchè ci si tiene ancora di più a far bene.” Archiviata la passerella serale del Sabato, con i concorrenti che si sposteranno da Foggia verso Manfredonia, il fulcro della sfida si articolerà nella sola giornata di Domenica, con due prove speciali da ripetere per tre passaggi: “Macchia” (9,60 km) e “Gargano” (9,00 km).