San Paolo di Civitate premia Leonardo Rosito, il plurimedagliato campione di karate

Ha conquistato ben quattro medaglie, due d’oro e altrettante di bronzo, agli Fska World Championship svoltisi la scorsa settimana a Treviglio, nel Bergamasco. Lui è Leonardo Rosito, 37enne originario di San Paolo di Civitate, che nella giornata di ieri ha tributato gli onori al suo pluripremiato concittadino, in una cerimonia svoltasi presso la sede del Comune.

“Abbiamo avuto l’onore di ascoltare la sua testimonianza sportiva, ma soprattutto come le basi, le regole, la cultura di questa disciplina abbiano forgiato i valori più nobili come l’umiltà e il rispetto, nel cuore di questo ragazzo. Sono state dette tante belle parole, ma tu, con la tua semplicità, ci hai insegnato tanto e hai regalato emozioni forti perché hai fatto di tutti questi valori la tua filosofia di vita. Ti ringraziamo per aver condiviso con noi la tua esperienza e per esserti raccontato. Ti auguriamo di continuare a raggiungere tutti gli obiettivi che ti sei posto perché ti meriti solo cose belle”, ha commentato il sindaco Francesco Marino.

Presente alla cerimonia, anche Michele Luciani, maestro di Rosito, che ha raccontato il percorso sportivo dell’atleta, iniziato all’età di soli 7 anni: “Un percorso fatto di tanti sacrifici, ma anche di tante vittorie sportive e personali. Vederli insieme questa sera – ha aggiunto il primo cittadino – è stato bello, ma vedere un maestro di vita che mette al collo del proprio allievo una delle medaglie più importanti è emozione unica”.