Dai Monti Dauni il bodybuilder Salvatore D'Altiero punta al titolo mondiale di 'Mr. Olympia Natural'

Il prossimo ‘Mister Olympia Natural’ potrebbe arrivare dai Monti Dauni. In lizza per la partecipazione al prestigioso concorso c’è infatti Salvatore D’Altiero, classe 1994, bodybuilder di Casalnuovo Monterotaro. A Firenze, infatti, ha ottenuto il pass per gli assoluti italiani NBFI che si terranno ad ottobre. Se dovesse conquistare il podio, D’Altieri diventerebbe il rappresentante italiano in concorso per il titolo di Mister Olympia a Las Vegas (si tratta della gara mondiale più prestigiosa di Body Building e Men's Physique).

D'Alterio si allena presso la palestra di Casalnuovo Monterotaro ‘ASD New Life’ dove svolge contemporaneamente anche l'incarico di istruttore.