Foggia si prepara per la 'Run For': oltre mille podisti e camminatori pronti a invadere la città

Per celebrare il primo decennale di vita associativa, l’Asd Foggia Running, con la collaborazione dell’Associazione IFun, dell’Us Foggia-Sna Atletica Leggera e del Comitato Provincia Fidal Foggia, ha organizzato la prima edizione della 'Run for' con l’obiettivo di promuovere l’attività fisica ed i corretti e sani stili di vita. Con la domanda “...e tu per cosa corri”, l’Asd Foggia Running, oltre a promuovere la pratica sportiva, mira ad intercettare ed incoraggiare i tantissimi podisti e camminatori che giornalmente affollano strade e parchi in tutta Italia ma che, spesso, lo fanno in solitaria. Tutti hanno un buon motivo per correre... per rimettersi in forma, per migliorare la forma fisica o più semplicemente per il piacere di stare all’aria aperta ma noi di Asd Foggia Running riteniamo che farlo assieme, in forma aggregativa, diventa più divertente ed anche più producente per sé e per la comunità in cui viviamo.

LA MANIFESTAZIONE - 'Run for' sarà una vera e propria giornata di Sport e puro divertimento vissuta all’aria aperta. Centro della manifestazione sarà l’impianto comunale del Campo Scuola Coni 'Mondelli-Colella' dal quale tutte le competizioni partiranno e arriveranno. Si prevede la presenza di più di 1000 partecipanti impegnati nelle diverse tipologie di gare/corse: Run for Ten (Gara federale di 10km aperta ai soli atleti Fidal/eps e corsa non agonistica di 10km aperta a tutti), (Run for Fun Camminata ludico-sportiva di 5km aperta a tutti) e Run for Junior (Gare giovanili federali in pista aperta ai soli atleti Fidal e Open Day rivolto a bambini dai 6 ai 10 anni aperta a tutti).

Si parte alle ore 9.00 dalla pista del Campo Scuola Coni con la Run for Tene Run for Fun. Dopo la partenza, gli atleti e i camminatori della 10km e 5km invaderanno le strade cittadine, temporaneamente chiuse grazie al coinvolgimento della Polizia Locale, della Protezione Civile e di decine di volontari, per poi concludere il percorso all’interno della pista del 'Mondelli-Colella' in corrispondenza dell’arrivo, immaginiamo, tra gli applausi degli spettatori assiepati sugli spalti.

Al termine delle corse dei più grandi, all’incirca per le 10.30, spazio ai più giovani con la 'Run for Junior', gare federali su pista dedicate alle categorie 'ragazzi e cadetti' ed un open day dell’atletica leggera per bambini dai 6 ai 10 anni organizzate in collaborazione con la Us Foggia-Sna Atletica Leggera ed il Comitato Provinciale Fidal Foggia.

'Run for' non sarà solo sport e divertimento, ma anche Inclusione. Grazie al coinvolgimento di alcune associazioni impegnate in progetti di inclusione sociale, questa manifestazione si trasformerà in un’opportunità per tanti ragazzi speciali che, divertendosi, saranno impegnati sia nelle attività sportive che nelle attività di supporto alla manifestazione stessa.

L’organizzazione ha provato a coinvolgere il più alto numero di associazioni del territorio per dare loro la possibilità di incoraggiare i ragazzi alla pratica sportiva divertendosi. Menzione speciale per l’Associazione IFun che ha condiviso il progetto fin dagli albori e che animerà e colorerà la 'Run for Fun' - camminata ludico-sportiva di 5km.

'Run for' sarà anche Beneficenza. L’Asd Foggia Running da sempre convinta che il binomio 'Sport-Beneficenza' è sempre vincente non tanto per i fondi raccolti quanto per la sensibilizzazione che questa combinazione è in grado di muovere, per ogni iscritto pagante alla 'Run for Fun' - camminata ludico-sportiva di 5,100 km, donerà 2 euro in beneficenza che verranno devoluti per un progetto di volontariato sul territorio. L’Asd Foggia Running è fermamente convinta che “fare del bene, fa bene a chi lo riceve ed anche a chi lo fa”.

Run for è anche ricerca scientifica.Grazie al Comitato Scientifico presieduto dalla Prof.ssa Anna Dipace dell’Università di Foggia, Run for sarà l’occasione per dimostrare empiricamente il contributo fornito dalle attività motorie per lo sviluppo dei fattori percettivo-coordinativi nei giovani e giovanissimi. Per l’elevato valore sociale, Run for ha ricevuto importanti Patrocini che elenchiamo: Patrocinio della Presidenza del Consiglio Regione Puglia Patrocinio dell’Assessorato allo Sport Regione Puglia Patrocinio del Comune di Foggia Patrocinio dell’Università di Foggia Patrocinio della Cciaa di Foggia Patrocinio della Fondazione Capitanata per lo Sport Patrocinio del Coni Puglia Patrocinio del Comitato Provinciale Fidal Foggia (co-organizzatore delle gare giovanili) Siamo certi che 'Run for' sarà una grande festa.

Ci saranno speakers, animazione e tanta musica all’interno del Campo Scuola Coni e lungo il percorso per incitare i partecipanti durante le competizioni. Domenica 21 maggio tutti avranno un buon motivo per correre e camminare