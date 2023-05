A Rodi Garganico 'un calcio per l'Emilia Romagna'

Si chiama ‘Un calcio per l’Emilia Romagna’ ed è la partita di beneficenza che domenica 4 giugno alle 16 vedrà scendere in campo a Rodi Garganico le due squadre locali del ‘Real Rodi Garganico’ e delle ‘Vecchie Glorie’. L'obiettivo dell'evento è quello di raccogliere fondi per contribuire alla ricostruzione delle comunità locali e fornire un aiuto tangibile a coloro che hanno subito perdite e difficoltà a causa dell'alluvione. L'ingresso allo stadio sarà gratuito, ma il pubblico sarà invitato a fare donazioni volontarie durante l'evento. Tutti i fondi raccolti andranno al comune di Cesena legata alla comunità di Rodi Garganico.

"Un Calcio per l'Emilia Romagna non è solo una partita di calcio – fanno sapere gli organizzatori – ma un evento che mira a unire la comunità intorno a un obiettivo comune: dimostrare che la solidarietà e l'amore per gli altri possono superare qualsiasi avversità”.