Saldo della retta non pagato al Convitto Bonghi, multa al Foggia e al presidente Canonico

Quattro mesi di inibizione per l'Amministratore Delegato Pietro Ingravallo, multe di 1500 al Calcio Foggia 1920 e al presidente del club Nicola Canonico. È quanto deciso dalla Procura Federale sul procedimento adottato nei confronti del club, del dirigente e del patron, in merito al mancato pagamento del saldo delle rette di vitto, alloggio e istruzione in favore dei giovani tesserati ospiti del Convitto 'Bonghi' di Lucera, previste da una convenzione stipulata il 7 ottobre 2022 per l'anno scolastico 2022/23.

Il caso esplose all'inizio dello scorso mese di maggio, quando attraverso una lettera, il preside del Convitto Matteo Capra informò i familiari/tutori dei convittori del mancato pagamento della terza rata retta da parte della società. E nel caso in cui il club non avesse ottemperato agli impegni, i ragazzi non avrebbero potuto restare all'interno della struttura. In seguito alla sollecitazione, la società effettuò un bonifico che scongiurò lo 'sfratto' dei ragazzi. Tuttavia, l'importo copriva solo una trance e non l'intera rata, che la società si impegnò a saldare a stretto giro.

Promessa non mantenuta, visto che a distanza di una decina di giorni, il dirigente inviò una nuova lettera per rilevare la nuova inadempienza. Stando a quanto dichiarò il dirigente del Convitto, la società non volle saldare la cifra complessiva per l'intenzione di ritirare anticipatamente alcuni ragazzi (la cui permanenza era prevista fino al termine dell'anno scolastico, il 10 giugno) e che l'acconto della terza rata si riferisse alle rette integrali di otto dei sedici studenti ospitati.

Comunicazione che la scuola rigettò, anche in virtù del fatto che la scadenza dell'ultima rata era stata fissata al 31 marzo. Inoltre, il Convitto annunciò che avrebbe effettuato comunicazione all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari informando anche la Covisoc per "inadempimento su un benefit assistenziale a favore di calciatori tesserati con il Foggia Calcio".

Il caso è finito in Procura Federale, che a conclusione delle indagini ha disposto i tre provvedimenti. Nicola Canonico, in qualità di presidente e legale rappresentante del club, è stato sanzionato "per aver consentito e comunque non impedito all'Amministratore delegato della propria di non adempiere al pagamento del saldo delle rette di vitto, alloggio ed istruzione in favore dei giovani tesserati della predetta società, ospiti del Convitto Nazionale Statale 'R. Bonghi'".

Stessa violazione - dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, (ovvero degli obblighi di lealtà, correttezza e probità) - viene imputata a Ingravallo, "per non aver adempiuto al pagamento del saldo delle rette". Infine, la sanzione al club, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati sia Canonico e Ingravallo.

ia Canonico che Ingravallo sono stati inibiti, il primo per 15 giorni, il secondo per 4 mesi. La sanzione del presidente è stata interamente commutata in una ammenda di 1500 euro, la stessa inflitta al Calcio Foggia 1920.