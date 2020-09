'Pizzomunno Cup': Tridente Next e Lega Navale italiana (sezione Vieste) vincono l'edizione 2020 della Regata del Gargano

Si è conclusa la XXVIII edizione della Pizzomunno Cup, regata velica d’altura che ha visto la partecipazione di 25 imbarcazioni. Si è tenuta come di consueto in due giorni, sabato 12 Settembre regata Manfredonia Vieste e Domenica 13 Vieste Manfredonia.

Il presidente della Lega Navale Italiana – Sez. di Manfredonia, circolo organizzatore, Prof. Luigi Olivieri "Consapevoli delle misure restrittive di mobilità e socialità legate all’emergenza epidemiologica, abbiamo implementato tutti i relativi protocolli in sinergia con la Federazione Italiana Vela - ottava zona. In un clima decisamente estivo, nelle due giornate di gara hanno trionfato la sportività e la passione per la vela, indiscutibile mezzo di promozione del nostro territorio ed in particolar modo del Gargano”.

Roberto Centonza, Consigliere agli Sport della Lega Navale Italiana – Sez. di Manfredonia, è soddisfatto per il significativo numero di imbarcazioni iscritte e per l’intera manifestazione “A nome di tutto il Comitato Organizzatore, ringrazio gli armatori, i regatanti, le autorità, i partner ed i numerosi sostenitori. Siamo già al lavoro per la XV edizione del campionato invernale di vela d’altura, che avrà inizio a metà ottobre prossimo”.



Questi i vincitori delle categorie, gli armatori ed i circoli di appartenenza:



Orc Overall:

Tridente Next – Francesco Manfredonia - LNI Vieste

Verve Camer – Giuseppe Greco - C. V. Le Sirenè

L’ottavo peccato – Paolo Romanelli - LNI Trani





Libera:

Thalita – Gianluca Fischetto - LNI Brindisi

Ghiro – Vincenzo Caiaffa - C. V. Bari

Giorgio I – Vincenzo Lapomarda - Team Vieste Sailing





I due premi più prestigiosi:

Trofeo challenge Pizzomunno Cup assegnato al circolo dell’imbarcazione prima classificata in tempo compensato ORC overall è andato alla Lega Navale Italiana – Sez. di Vieste grazie a Tridente Next.

Trofeo challenge Adolfo Frattarolo assegnato al circolo con le due imbarcazioni che hanno ottenuto i migliori piazzamenti nei due giorni di gara è andato alla

Lega Navale Italiana – Sez. di Vieste grazie a Tridente Next e Rats on fire.