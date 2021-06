Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Spettacolo 'Rally anch'io' sulla pista di Santa Cecilia, diversamente abili in pista al fianco dei piloti: "Grande emozione"

Si è svolto questa mattina (fino alle 16), presso la pista di Santa Cecilia, in via Troia a Foggia, 'Rally Anch'io', la giornata ludico-ricreativa riservata alle associazioni di volontariato che si occupano di disabilità e solidarietà sociale. Presenti tanti diversamente abili che hanno provato l’ebbrezza di un vero rally, girando in pista al fianco dei piloti della scuderia, su vere auto da competizione rallistica e nel pieno rispetto della sicurezza