'Rally anch'io', in pista 150 ragazzi: "Vedere il loro sorriso è meraviglioso"

Torna il tanto atteso 'Rally anch'io', la manifestazione sportiva che richiama a sé i disabili per far loro provare l'emozione dell'alta velocità all'interno delle auto da rally dell'Asd Piloti Sipontini, sul circuito di Santa Cecilia a Foggia. “Si sono sentiti veramente liberi”. Circa 150 ragazzi hanno aderito a questa manifestazione che cresce di anno in anno. "Vedere il sorriso dei ragazzi prima e dopo il giro in pista - ha commentato il delegato provinciale Coni di Foggia, Renato Martino - è una cosa meravigliosa".