La Pugilistica Bruno trionfa ai campionati regionali: sei medaglie e il primo posto nella classifica a squadre

La pugilistica Luciano Bruno trionfa ai campionati regionali, tenutisi a Molfetta, con quattro medaglie d'oro e due d'argento.

Tra i protagonisti il giovane Pipoli, che nella categoria 69 youth, ha superato le semifinali battendo il tarantino D'Ettorre. Poi è toccato a Valletta, categoria youth 56, che ha superato Di Modugno. Infine, il campione italiano 2019 Falcone si è imposto sul brindisino Iaia.

Alle finali hanno partecipato ben sei pugili della 'Bruno': ha iniziato Tucci, categoria junior 63, che è stato superato per preferenza dal vice campione Fiore. Poi, sul ring è salito Curtotti, junior 70, che ha battuto il forte pugile di San Severo, Gentile. Nella categoria youth due pugili della Bruno si sono affrontati, con Strizzi che ha avuto la meglio su Valletta. Vittoria per Falcone, impostosi sul barese Piccinni. La sorpesa Pipoli ha battuto in finale il brindisino Cannarile. Una grande giornata per la pugilistica Bruno, che ha anche conquistato il primo posto nella gara a squadre.