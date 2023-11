Foggia promotrice della cultura sportiva: lo sport come opportunità di sviluppo sociale della collettività

Dopo l’ingresso nella Costituzione Italiana del diritto di accesso allo sport, si è colmata una lacuna che attendeva da anni, l’obiettivo perseguito consiste nell’agevolare l’accesso allo sport per il benessere psicofisico e come opportunità di sviluppo sociale della collettività. Ma questo importante riconoscimento non deve rimanere un “libro dei sogni” soprattutto a livello territoriale, lo sport è un mezzo insostituibile per raggiungere importanti obbiettivi sociali, non deve essere solo un mezzo di propaganda.

Nell’ottica di questa importante considerazione si è tenuta a Roma, nello scorso fine settimana, presso il centro di preparazione olimpica Giulio Onesti, una tre giorni di work shop ricco di spunti, proposte, riflessioni, con un unico filo conduttore: immaginare il percorso che va da Parigi 2024 a Brisbane 2032, dalle Olimpiadi del prossimo anno a quelle che coinvolgeranno una nuova generazione di atleti, e farlo a ogni livello, ascoltando soprattutto il territorio, le sue esigenze, le necessità dal punto di vista tecnico e manageriale, così da assorbirle, fare sintesi e disegnare il futuro senza pensare soltanto ed esclusivamente a ‘oggi’.

Alla presenza del Presidente Nazionale Coni Giovanni Malagò, i relatori, di spessore nazionale ed internazionale, hanno affrontato varie temariche amministrative, dalla riforma del lavoro sportivo, a quelle tecnico-sportive nell’ottica di una contaminazione di conoscenze tra atleti e allenatori, fino agli aspetti dirigenziali e alla formazione di una nuova classe di leader. Le parole chiave sono state professionalità, merito, competenza, innovazione, sociale. È questa l’idea del workshop che è stata la base per il rilancio e ristrutturazione funzionale del Centro Studi e Ricerche delle Federazione. È stata voluta fortemente dal Presidente Stefano Mei e dal Consigliere Nazionale Prof. Mimmo Di Molfetta a cui, lo stesso presidente ha affidato la delega del Centro Studi & Ricerche.

Il Bilancio attuale e il futuro dalle parole del Prof. Di Molfetta: “Non solo l’interessantissimo incontro, con docenti di altissimo livello, ma tanti gli obiettivi raggiunti in questi pochi mesi di lavoro per il rilancio: un link dedicato solo al Centro Studi che sarà arricchito da tutte le esperienze di Formazione territoriale; finalmente l’albo dei tecnici; la ripartenza dopo 5 anni del corso specialisti ; la riproposizione del corso allenatori (anche questo fermato per molti anni); la ripartenza da gennaio della rivista atletica studi; i nuovi corsi di approfondimento che partiranno con il nuovo anno; la revisione del regolamento dei tecnici con un quadro definito per l’acquisizione dei crediti formativi; la riorganizzazione dei formatori regionali e la revisione dei corsi istruttori, allenatori e specialisti; i corsi di formazione per i docenti di scienze motorie delle scuole di tutta Italia appena realizzato nel centro di preparazione Olimpica di Formia che ha visto 350 docenti iscritti. Tanto è stato fatto ed ancora tanto da c'è fare".

"Tutto questo - aggiunge Di Molfetta - è stato realizzato con la sinergia di tanti che credono nel progetto. Ringrazio il Presidente Stefano Mei che mi ha affidato questa delega con piena fiducia organizzativa, ma senza la fattiva collaborazione di un team di grande caratura, tutti motivati a raggiungere un obbiettivo comune, guidato dal maestro dello sport Giuliano Grandi, dal segretario generale Alessandro Londi, Massimo Benedetti e il personale tutto degli uffici Centro studi, Promozione e Territorio, ben poco si sarebbe riusciti a fare. Sottolineo anche l’importanza dei progetti posti in essere con l’intervento economico di Sport e Salute (anche qui bisogna essere “bravi” a progettare ed reperire i Fondi), progetti mirati agli aspetti sportivi, sociali e del benessere, progetti questi finanziati con 5 milioni di euro, che coinvolgono capillarmente le nostre società, i tecnici ed i dirigenti, ma soprattutto la nostra “utenza” che è trasversale, parte dal bambino arrivando all’anziano attraversando il mondo della disabilità: progetto Jung (rivolto ai giovani), Progetto silver (rivolto agli anziani), progetto Running (rivolto ai tanti che praticano la corsa), progetto tecnici (con il coinvolgimento di 100 tecnici del territorio), progetti Scuola Attiva Kids e Junior che vede il coinvolgimento di quasi 800 scuole in tutta Italia (la federazione con il più alto numero di adesioni). È un concetto complesso, professionale che ha bisogno di avere la giusta attenzione e dignità all’interno di un processo culturale, sociale, inclusivo e di ricaduta economica sul territorio. Un esempio su tutti, come rilevato nel work shop dalla Deloitte per ogni euro investito nell’atletica e nello sport il moltiplicatore della ‘ricaduta’ sul territorio è quasi raddoppiato”.

Di Molfetto conclude: "Da quello stelo ormai appassito che era rimasto del Centro Studi, si sta ritornando a quel “Fiore all’occhiello” orgoglio della nostra Federazione, della nostra Italia in cui anche Foggia può dire di essere protagonista. Essere riuscito ancora, dopo tanti anni, con il verbo del “fare” ad arricchire in modo concreto lo studio e l’avanzamento dello sport, con nuove emozioni e progetti fatti di valori sociali, ancora prima che sportivi, è motivo di grande soddisfazione, soprattutto quando vengono riconosciuti. Ancora una volta nel panorama Nazionale, è stata data luce, alle tante “buone pratiche presenti della nostra città".