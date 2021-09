Dopo le imprese di Tokyo riparte il progetto 'Scuola, sport e disabilità': la Regione presenta le 'Giornate dello sport paralimpico'

Martedì 14 settembre, alle ore 11, presso la sede della Regione Puglia a Bari il vicepresidente della Regione Puglia e assessore allo Sport per Tutti Raffaele Piemontese, il presidente del CIP Puglia Giuseppe Pinto e il direttore generale dell’USR Puglia Giuseppe Silipo illustreranno il programma delle sei “Giornate dello Sport Paralimpico - Insieme si può” e la piattaforma www.scuolasportedisabilitapuglia.it

Dopo l’entusiasmante estate sportiva conclusa con i trionfi dei Giochi Paralimpici di Tokyo 2020, il mondo sportivo paralimpico pugliese si mobilita per la ripresa del progetto “Scuola, Sport e Disabilità”, promosso e realizzato da Regione Puglia, Comitato Italiano Paralimpico Puglia, Ufficio Scolastico Regionale della Puglia e Università di Foggia.

Martedì 14 settembre, alle ore 11, presso la sede della Regione Puglia a Bari, in via Giovanni Gentile 52, nella Sala Convegni al 5° piano del Plesso B, il vicepresidente della Regione Puglia e assessore allo Sport per Tutti Raffaele Piemontese, il presidente del CIP Puglia Giuseppe Pinto e il direttore generale dell’USR Puglia Giuseppe Silipo illustreranno, nel corso di una conferenza stampa, il programma delle sei “Giornate dello Sport Paralimpico - Insieme si può” e la piattaforma www.scuolasportedisabilitapuglia.it.

Alla conferenza stampa sarà presente Pier Alberto Buccoliero, atleta di Paratriathlon che ha partecipato ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020.