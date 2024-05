Premiate le 96 eccellenze dello sport che hanno fatto grande la città: "Orgoglio di Foggia"

Un’aula consiliare gremita e festante quella che si è registrata oggi pomeriggio a Palazzo di Città per l’evento 'Eccellenze dello Sport – first round'.

Sono stati, infatti, 96 gli atleti di diverse discipline sportive premiati in Comune. Si tratta di un primo appuntamento, voluto dall’assessorato allo Sport guidato da Domenico Di Molfetta per presentare e far conoscere alla città i risultati di spicco, con eccellenze di livello nazionale tanto negli sport individuali che in quelli di squadra, che sono stati ottenuti da foggiani in questi primi mesi della stagione sportiva 2024.

Una sorta di numero zero di un evento che è volontà dell’Amministrazione Episcopo consolidare e rendere un appuntamento fisso, per riconoscere il giusto valore al meritorio impegno, corredato di successi, di centinaia di atlete e atleti foggiani di diverse età, in attività sportive che non sempre riescono a raggiungere gli onori della cronaca che meriterebbero.

A fare da testimonial a questo primo appuntamento due riconosciute eccellenze nazionali dello sport cittadino: il pilota automobilistico Lucio Peruggini, più volte campione italiano Gran Turismo, e l’olimpionica della sciabola Martina Criscio. “Ogni vittoria, ogni podio e ogni riconoscimento conquistato - afferma la sindaca Maria Aida Episcopo - è un traguardo che rende onore alla nostra comunità. È la dimostrazione che con passione e determinazione si possono superare tutte le sfide. A tutti gli sportivi della nostra città, ai loro allenatori, alle famiglie e a tutti coloro che li sostengono va il plauso e la gratitudine della nostra città. L’esempio di queste ragazze e di questi ragazzi deve essere un faro di speranza e di orgoglio per tutta Foggia”.

Alla manifestazione, acconto agli atleti premiati, anche i dirigenti delle società sportive e i rappresentanti delle federazioni sportive, degli enti di promozione e del Coni. Gli sport presi in considerazione in questo primo appuntamento sono: atletica leggera; automobilismo; basket; calcio femminile; ginnastica; karate; lotta; nuoto; pugilato; scacchi; scherma; taewkondo; tiro con l’arco. Premiazione anche per gli atleti che hanno ottenuto risultati nelle discipline paralimpiche.