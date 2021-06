Playout A2, la Stella Azzurra espugna il 'PalaCastellana' e conquista la salvezza: la Cestistica retrocede in serie B

Con il punteggio di 74-68 la formazione capitolina completa la rimonta in gara 5 e si guadagna la permanenza in Serie A2. Il fattore campo non basta ai 'neri' per evitare la retrocessione

Un terzo quarto da dimenticare ha deciso le sorti della Cestistica San Severo. Nella ultima e decisiva gara dei playout la formazione di Bechi non è riuscita a far valere il fattore campo: il punteggio finale è di 68-74 per la Stella Azzurra che si guadagna la riconferma in serie A2, mentre la Cestistica fa mesto ritorno in serie B al termine di una stagione che definire travagliata è un eufemismo.

A spezzare l'inerzia di una gara equilibrata fino alla fine del primo tempo è stato il terzo quarto, durante il quale i 'neri' non sono riusciti ad andare oltre la miseria di 6 punti realizzati, a fronte dei 15 punti della formazione capitolina. Inutili i disperati tentativi di rimonta della formazione di Bechi nell'ultimo parziale, a cui non è bastato un parziale di 27 punti per rovesciare le sorti del match e della stagione.

"Stasera la nostra Cestistica ha perso. Oggettivamente abbiamo giocato male ed è andata così. Una fine di campionato segnata dai fischi e non dagli abbracci e dal coro gioioso che solitamente accompagna il rientro dei nostri giocatori negli spogliatoi. Nulla di strano: il tifoso quando è amareggiato protesta. Ora, smaltita la delusione e l’amarezza di stasera, bisogna ritrovare la forza per ripartire, supportare la società e i dirigenti. Loro hanno fatto dei sacrifici immani, senza i loro sforzi non avremmo fatto la serie A. Per questo meritano la nostra riconoscenza e gratitudine. Grazie di cuore al Presidente Amerigo Ciavarella, un grazie sentito a tutti i dirigenti. Ora più che mai forte si levi il grido Forza neri", il commento del sindaco Francesco Miglio.