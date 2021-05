Playoff di Serie C, Bari-Foggia si gioca mercoledì 19 maggio: ufficiale il rinvio del derby

La Lega Pro ha deciso di far slittare le date dei prossimi turni dei playoff per consentire il recupero di Triestina-Virtus Verona (fissato per sabato 15 maggio), unica gara del primo turno non disputata a causa di un focolaio Covid nella squadra veneta. Dunque, il derby pugliese si disputerà mercoledì 19

Il rinvio del derby e delle altre gare in programma è stato disposto dal Consiglio Direttivo della Lega Pro, per consentire il recupero della sfida (valida per il primo turno del playoff) tra Triestina e Virtus Verona, rinviata a sabato 15 maggio a causa di un focolaio Covid che ha riguardato la formazione veneta. Di conseguenza, tutte le gare inizialmente previste per mercoledì prossimo, si terranno la settimana successiva, con contestuale slittamento di tutte le date dei turni successivi degli spareggi salvezza.