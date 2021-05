Playoff di Serie C: Bari-Foggia in diretta su Rai Sport

Si giocherà alle 17.45, in diretta su Rai Sport, il derby tra Bari e Foggia, valido per il secondo turno dei playoff del Girone C. La sfida, com'è noto, si sarebbe dovuta disputare nella giornata di oggi, ma - alla pari delle altre gare in programma - è stata posticipata a mercoledì 19 maggio per consentire il recupero della sfida tra Triestina e Virtus Verona, unica gara del primo turno dei playoff gironi, ancora da disputare a causa di un focolaio Covid nel gruppo squadra dei veneti.

Alle 17.30 è in programma l'altra sfida del girone C tra la Juve Stabia di Padalino e il Palermo. Per quanto riguarda il girone A, alle 17.30 il calcio di inizio di Pro Vercelli-Juventus under 23. Alle 18 è in programma Albinoleffe-Grosseto. Per gli orari delle partite del girone B, ovviamente, bisognerà attendere il recupero di Triestina-Virtus Verona. In caso di parità al termine dei 90' regolamentari, passerà il turno la squadra meglio classificata durante la regular season.