Il Foggia perde il derby, ma gli ultras della 'Sud' acclamano i calciatori: "Orgogliosi di voi"

Di ritorno da Bari, dopo la sconfitta nel derby playoff, i calciatori rossoneri sono stati accolti all'esterno dello 'Zaccheria' da una delegazione di tifosi della Curva Sud, che ha ringraziato la squadra per i risultati ottenuti durante la stagione. Marchionni: "Vi ringraziamo e ci scusiamo, avremmo voluto regalarvi la ciliegina sulla torta"

"Orgogliosi di voi" il chiaro messaggio che campeggia sul lungo striscione che ha accolto ieri sera i calciatori del Foggia, di ritorno dalla amara trasferta in terra barese. Il Foggia ha perso il derby playoff con il Bari, ma per i tifosi della Curva Sud la sconfitta non cancella quanto di buono fatto dalla squadra nel corso della stagione. La salvezza conquistata con diversi mesi di anticipo e la qualificazione al secondo turno dei playoff gironi sono stati due grossi risultati ottenuti sovvertendo i poco lusinghieri pronostici di inizio stagione.

"Vi ringraziamo e ci scusiamo, avremmo voluto regalarvi la ciliegina sulla torta", ha commentato un emozionato mister Marchionni.