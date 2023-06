Pattinaggio, la foggiana Myrna Casolaro è campionessa del mondo over 50

Ancora una medaglia per la pattinatrice foggiana Myrna Casolaro. Già campionessa europea, ieri ha conquistato l’oro ai Mondiali in Portogallo. Nell’isola di Madeira, dunque, si è aggiudicata il titolo di campionessa mondiale nella specialità di corsa sulla maratona 37 chilometri, categoria over 50.

“Una gara difficile con un tempaccio – si legge sulla pagina ufficiale della FISR Puglia – e la nostra atleta ormai di lunga esperienza, ha mostrato carattere e determinazione, senza mai mollare!”.

La Casolaro - tesserata per la società Fitness Cttà Nuova di Foggia - lo scorso novembre aveva conquistato l’argento nella maratona di 42 chilometri over 50 nei mondiali di pattinaggio a rotelle in Argentina.