Pattinaggio artistico: le atlete foggiane sul podio del trofeo regionale Fisr

Nuovi importanti risultati sportivi per la Capitanata. L'A.S.D. Pattinaggio Foggia ha portato a casa diversi podi in occasione del trofeo regionale FISR di pattinaggio artistico 'Primi passi' e ‘Giovani promesse' che si è svolto fra il palazzetto ‘Nunzio Fiorentini’ di Molfetta e il ‘Palapansino’ di Giovinazzo’.

La società dauna, presente sul territorio dal 2005 e guidata dall’ istruttrice federale di quarto livello CONI Vincenza Pagano, ha schierato 19 giovani atlete di cui 15 hanno conquistato il podio. Per la categoria ‘primi passi’ al primo posto troviamo Miriam Di Brisco, Greta Lops, Ginevra Andreano e Giulia Pagliara. Al secondo Sara Antini, Sara Delli Carri e Alida Iannone; al terzo Sofia Belluna e Federica Delli Carri.

Per la categoria ‘giovani promesse’, le prime classificate sono Nicole Bevere, Alice Dilillo e Sabrina Salatto. Al secondo posto troviamo Chiara Rendine e Giulia Minafra, mentra al terzo c’è Giuditta Di Brisco. Hanno sfiorato il podio classificandosi al 4 posto Aurora Boscaino e Giorgia Menduni. Quinto posto per Arianna Francavilla e settimo per Ludovica De Martino alla sua prima gara.