E' il giorno del Giro d'Italia: Foggia si tinge di rosa per la partenza dell'ottava tappa, direzione Guardia Sanframondi

Foggia si prepara ad accogliere il Giro d’Italia: l'ottava tappa della centoquattresima edizione della ‘corsa rosa’ partirà oggi da piazza Cavour.

Proprio dal capoluogo dauno, infatti, l’esercito dei ciclisti partirà per pedalare in direzione nord, verso Lucera e i Monti Dauni prima di lasciare la Puglia ed addentrarsi nel Molise. La partenza è prevista a Foggia, l’arrivo 170 km oltre, a Guardia Sanframondi, nel Beneventano. Lo starter per la partenza fittizia scatterà alle 12.40, mentre la partenza reale sarà alle 12.50. La gara sarà trasmessa in chiaro tv da Rai 2, Rai Sport e in pay-tv da Eurosport, in radio da Rai Radio 1 e sulle piattaforme in web streaming.

Il percorso della ‘corsa rosa’ | A seguito di sopralluoghi e riunioni tra gli organizzatori della manifestazione e il Comitato tappa, è stato deciso di far partire gli atleti da piazza Cavour, dove sarà posizionato il podio firma, facendo proseguire il gruppo per un saluto alla città attraverso via Lanza, corso Cairoli, piazza XX Settembre, corso Garibaldi, via Fuiani, piazza Aldo Moro, viale Giotto, via Marchesi, via Lucera fino all'innesto con la strada statale 17, dove prenderà ufficialmente il via la gara.

Strade chiuse e viabilità | Per lo svolgimento della tappa Foggia – Guardia Sanframondi , si è resa necessaria l’interdizione integrale al traffico veicolare di un’area molto ampia della rete viaria, anche in considerazione delle misure da attuare in materia di safety e security in conformità con i modelli organizzativi previsti dalle vigenti linee guida ministeriali ed in conformità con le misure di contenimento del contagio da Covid-19. Nella giornata di oggi, 15 maggio, dalle 5 alle 15, è vietato il transito veicolare e la sosta con rimozione forzata, nelle seguenti vie: via A. Torelli – via Conte Appiano da via Trieste a p.zza S. Francesco – p.zza S. Francesco da via Conte Appiano a via della Repubblica – via Diomede – via v. Lanza – c.so Vittorio Emanuele (tratto compreso tra via Diomede e Via G. Oberdan) – piazza Giordano – c.so B. Cairoli – p.zza Marconi – piazza XX Settembre – c.so G. Garibaldi – via P. Fuiani – piazza A. Moro – via A. Manzoni da via Malvadi a via Fuiani – viale Giotto, tratto da p.zza Aldo Moro a via M. Altamura – v.le Candelaro da via Rovelli a via Lucera – via M. Altamura, tratto compreso tra v.le Giotto e via Lucera – via Lucera, ivi compresi i raccordi con la Statale 673 e la Statale 17 (qui il dettaglio di chiusure, interdizioni e deviazioni).