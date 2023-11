A San Paolo di Civitate tre giorni di sport con il Palio

Tre giorni dedicati allo sport, alla cultura e alla musica. Sono quelli del ‘Palio di San Paolo di Civitate’ che si terrà dal 17 al 19 dicembre. Organizzata dal Comune di San Paolo di Civitate in collaborazione con la UISP Foggia Manfredonia e con il patrocinio della Regione Puglia, l’evento coinvolgerà soprattutto le scuole medie e superiori con l’obiettivo di sensibilizzare in merito al tema della violenza contro le donne (c’è, infatti, anche il coinvolgimento della cooperativa ‘Il filo di Arianna’ di San Severo).

Il primo giorno - il 17 novembre – gli atleti verranno accolti presso la palestra delle scuole medie alle 15. A seguire, la presentazione delle diverse discipline sportive per i ragazzi diversamente abili. Il 18 novembre, invece, è prevista una camminata lungo il Tratturo Magno per famiglie, adulti e bragazzi con partenza da Largo San Paolo alle 9 e direzione Belmonte-sito archeologico di Civitate.

Per l’ultimo giorno (il 19) è prevista una gara agonistica competitiva di 9.900 metri riservata agli atleti FIDAL-EPS-RUNCARD, con la partecipazione di campioni provenienti dal nord e dal centro sud Italia, tra cui l'olimpionico Alberico Di Cecco. Ritrovo alle 8 in largo Sant’Antonio e partenza alle 10. Contemporaneamente è prevista la ‘Camminata antiviolenza’, un’attività ludico-sportiva non competitiva di 4 chilometri dopo la quale si terrà un convegno dedicato al tema presso la sala consiliare. Alle 15 in via Roma ci saranno gare di velocità per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni e la possibilità di visitare il Museo Archeologico. La giornata si concluderà alle 20 con una esibizione dei Cantori di Civitate e le premiazioni.