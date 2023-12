Un impianto sportivo polivalente in periferia: inaugurato il cantiere del palazzetto di 'Santa Barbara'

Ieri mattina il sindaco Francesco Bonito, insieme al vicesindaco Maria Dibisceglia, all’assessorre ai Lavori Pubblici, Michele Lasalvia, gli assessori Teresa Cicolella e Domenico Dagnelli e al consigliere delegato agli impianti sportivi, Vincenzo Sforza, ha inaugurato il cantiere per la realizzazione del 'Palazzetto Santa Barbara', un nuovo impianto sportivo polivalente concepito con l'obiettivo di promuovere lo sport e l'inclusione sociale nella comunità cerignolana.

Situato nella zona periferica di Cerignola, nell'omonimo quartiere della nascente struttura, il progetto si propone di migliorare l'integrazione sociale attraverso la creazione di spazi sportivi di qualità. La zona, caratterizzata da una forte presenza di edilizia popolare, soffre, da sempre, di una forte carenza di strutture socio-educative e servizi, ed il 'Palazzetto Santa Barbara' è una delle prime risposte dell’amministrazione a questa necessità.

La struttura è stata progettata tenendo conto della sostenibilità ambientale, con una particolare attenzione alla scelta di piante autoctone per il verde circostante. Allo stesso tempo, rispetta rigorosi standard tecnico-economici e di sicurezza, garantendo un'esperienza sportiva di alta qualità. L'impianto polivalente accoglierà discipline come la pallacanestro, la pallavolo e il pattinaggio, promuovendo la diversità di pratiche sportive in città, valorizzandola e rendendola una ricchezza, un fiore all’occhiello per il movimento sportivo cerignolano.

Inoltre, l'area esterna sarà appositamente attrezzata per il parcheggio. Il progetto va incontro alla missione per l’inclusione sociale del Pnrr, tramite il quale sono stati stanziati 1,5 milioni di euro, garantendo anche il risparmio energetico e l'utilizzo di fonti rinnovabili, oltre a una struttura modulare e flessibile. "Il 'Palazzetto Santa Barbara' sarà un punto di riferimento per lo sport e l'inclusione sociale a Cerignola, offrendo opportunità di crescita e benessere per tutta la comunità".