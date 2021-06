Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Anche a Foggia è scoppiata la Padel mania: alla scoperta dello sport che appassiona sempre più e che sottrae giocatori a tennis e calcio

Al Tennis Park diversi campi accolgono gli appassionati di questo svago ludico. Un gioco simile al tennis ma più semplice e meno faticoso per via dei campi più piccoli e le sponde che aiutano a tenere la palla in campo