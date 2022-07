Orientisti da tutto il mondo nel centro di Peschici: obiettivo la conquista delle qualifiche Sprint

I 3mila atleti over 35 da 40 Paesi sono scesi in campo per la prima gara della kermesse internazionale. Appuntamento lunedì 11 luglio a Vieste con la finale per l’assegnazione dei titoli su distanza Sprint

Partiti oggi a Peschici con le qualifiche per la finale Sprint i World Masters Orienteering Championships, i Mondiali di corsa orientamento over 35 sul Gargano.

I 3mila atleti da 40 Paesi si sono potuti mettere alla prova nella prima competizione della manifestazione su un percorso particolarmente impegnativo, come raccontato da Gabriele Viale, direttore generale del Comitato WMOC 2022: "Il tracciato delle qualifiche Sprint è stato concepito in due parti. La prima molto filante, che lasciava emergere soprattutto le doti atletiche, mentre la seconda molto tecnica, che ha messo non poco in difficoltà i partecipanti. Prendendo, infatti, un ritmo di corsa superiore a quello di lettura, numerosi orientisti hanno effettuato errori sensibili. Il centro storico arroccato di Peschici ha messo decisamente alla prova tutti grazie ai continui cambi di livello delle sue tipiche scalinate, davvero sfidanti. Domani appuntamento a Vieste per la finale".