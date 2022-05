Nuoto in acque libere, a Rodi Garganico la prima tappa della Open Water Challenge

Grande attesa per la prima gara della Open Water Challenge 2022, il circuito regionale di nuoto in acque libere organizzato dal Comitato Regionale pugliese della Federazione Italiana Nuoto; la prima delle sei tappe si svolgerà a Lido del Sole, Rodi Garganico, in provincia di Foggia, presso Spiaggia Azzurra Lido Blu Marine della famiglia Lobascio, affiancata quest?anno anche dalla proprietà del Blue Marine Village che già nel 2019 ha ospitato la gara di apertura del circuito natatorio che circumnavigherà le splendide coste pugliesi, dal Gargano al Salento.

Patrocinio ufficiale da parte della regione Puglia, del Comune di Rodi Garganico e godrà della supervisione del Comando Regionale Guardia di Finanza, del Comando Marittimo Sud e della Guardia Costiera.

Domenica 29 maggio dalle ore 9.00 gli atleti agonisti e master si tufferanno nello splendido mare azzurro di Lido del Sole partendo dalla spiaggia dorata per la Mezzo Fondo Sprint di 1850 metri che si svolgerà lungo la costa per un percorso che prevede un giro completo delle otto boe posizionate lungo lo skyline garganico.

Un?occasione non solo per chi partecipa ma anche per gli accompagnatori per godere dei primi caldi dell?anno sulla costa del Gargano, per visitare la bellissima Rodi Garganico, appena insignita della Bandiera Blue 2022, edizione nr. 36 dei riconoscimenti assegnati dalla ONG danese FEE (Foundation for Environmental Education) alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio.

Proprio il Sindaco di Rodi Garganico Carmine D?Anelli sarà tra i protagonisti della conferenza stampa di presentazione della gara che si terrà sabato 28 maggio alle 17.00 sempre presso la struttura ricettiva del Lido Blue Marine, assieme al Comandate dell?Ufficio Locale Marittimo di Rodi Garganico Luogotenente Np Vito Fanelli in rappresentanza della Guardia Costiera che saranno gli occhi vigili durante tutta la manifestazione.

Protagonista delle passate edizioni oramai è un punto fermo per le gare in acque libere la giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno Patrizia Nettis sarà tra i protagonisti della conferenza stampa di presentazione dell?evento in cui ci racconterà l?evoluzione dell?atleta master dalla piscina al mare con i sui racconti sempre dettagliati e pieni di spunti di riflessione.

Interverrà anche l?atleta master Monica Priore, già testimonial della campagna a favore dello sport per chi, come lei, è affetta da Diabete Mellito Tipo 1 che nella sua pagina web dichiara ?Scoprire lo sport è stata una rinascita, pian piano è cresciuta in me la voglia di reagire alla malattia, che in precedenza mi faceva sentire inferiore agli altri. Credevo di non potercela fare, avevo un problema che i miei coetanei non avevano, spesso stavo male e mi sentivo debole, però mi piaceva nuotare. Lo sport è stato ciò che mi ha aiutato a superare il senso di inferiorità e di diversità?.

La manifestazione, a seguito della selezione della rappresentativa pugliese che parteciperà per la prima volta al Trofeo Nazionale delle Regioni del primo luglio a Piombino (Li).