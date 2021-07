Olimpiadi di Tokyo al via: sabato scende in pedana Gigi Samele

Si alza il sipario sui Giochi Olimpici di Tokyo e va subito in pedana uno schermidore pugliese: sabato 24 luglio, infatti una delle due gare in programma presso il padiglione B dell’impianto fieristico “Makuhari Messe” riguarda la sciabola maschile individuale che vedrà impegnato l’atleta foggiano Luigi Samele. L’altra gara in calendario è la spada femminile individuale,

Numero 11 del ranking, 34 anni da compiere il giorno successivo alla gara, Samele è in forza alle Fiamme Gialle ed è alla sua seconda Olimpiade dopo quella di Londra nel 2012, quando ebbe un ruolo determinante nella conquista della medaglia di bronzo nella prova a squadre.

Samele salirà in pedana alle 9.55 ora locale (2.55 della notte tra venerdì e sabato in Italia) per il primo assalto, valido per il tabellone dei 32. Alle 13.35 locali (6.35 del mattino in Italia) sono in programma gli ottavi di finale, alle 15.25 (8.25 italiane) i quarti, le semifinali alle 18.00 (le 11.00 in Italia), la finale per la medaglia di bronzo alle 19.50 (12.50 ora italiana) e la finale per l’oro alle 20.45 (13.45). Gli altri due azzurri in gara sono Luca Curatoli ed Enrico Berrè.

Dopo la gara individuale, Samele tornerà in pedana mercoledì 28 luglio per la prova a squadre alla quale parteciperà, oltre ai tre Azzurri di scena sabato, anche il capitano Aldo Montano. L’altra pugliese in gara a Tokyo, Martina Criscio, debutterà lunedì 26 nella sciabola individuale femminile per poi scendere in pedana anche sabato 31 luglio nella gara a squadre.