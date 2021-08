"Siamo sulla strada giusta". Canonico rassicura i tifosi: "Stiamo lavorando per costruire un grande Foggia"

"Mercato? Siamo sulla strada giusta. Società? Anche lì stiamo costruendo una bella quadra e con la Pintus va tutto bene”. A parlare è Nicola Canonico, che 15 giorni dopo la presentazione di Pavone e Zeman fa il punto sul mercato e sull’organizzazione societaria.

“Il nostro obiettivo – conferma il patron rossonero – è costruire una squadra competitiva da mettere a disposizione di Mister Zeman. Il mercato, si sa, non è facile, le incognite sono tante ma siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto finora. Tra nuovi acquisti e conferme della passata stagione sta venendo fuori una buona squadra. Certo c’è ancora da completare la rosa ma siamo certi che tra pochissimi giorni Zeman avrà a disposizione un grande gruppo”.

Sul fronte societario, aggiunge, "stiamo mettendo a posto tutti i tasselli. Siamo partiti quasi da zero, abbiamo voluto riflettere bene sugli uomini da inserire nel nostro organigramma che, giorno dopo giorno, va completandosi come dimostra, da ultimo, la nomina del Direttore Generale Vincenzo Milillo. Per quanto riguarda Maria Assunta Pintus direi che anche qui la sintonia è totale sia nei programmi che nella loro realizzazione. Ai tifosi dico di stare tranquilli: stiamo lavorando per costruire un grande Foggia, sia in campo che dietro la scrivania”.