Nicola Canonico conferma: "Sono pronto a prendermi il Foggia". Alla società: "Fatemi sapere se siete interessati"

Una "prestigiosa società sportiva della città di Foggia". E' il pensiero di Nicola Canonico, l'ex presidente del Bisceglie per quasi dieci anni che oggi ha confermato l'interesse ad acquisire l'intero pacchetto societario: "A tal proposito, corre l’obbligo evidenziare che allo stato attuale non mi risulta che l'attuale compagine societaria abbia manifestato la volontà di cedere le quote societarie. Ciònonostante, qualora dovesse registrarsi questa opportunità, esprimo il mio interesse, impegnandomi, nel contempo, a restituire agli attuali soci proprietari gli importi da loro versati nel corso della passata stagione sportiva, purché ciò avvenga entro il prossimo 31 agosto, attesa l’approssimarsi dell’avvio della stagione sportiva 2020/2021"

Canonico precisa il motivo per il quale ha fissato una scadenza: "Ciò al fine di allestire uno staff dirigenziale, tecnico e una rosa di calciatori competitiva che ben possa figurare e rappresentare il blasone sportivo di Foggia, oltre alla predisposizione di una non meno importante macchina organizzativa e gestionale"