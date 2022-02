In ospedale con la sciarpa rossonera: dopo il trapianto, NicoForza è pronto per il derby Foggia - Bari

Dall'ospedale 'Casa Sollievo della Sofferenza', dove è ricoverato a seguito del trapianto di midollo, il giovane youtuber foggiano non farà mancare il sostegno alla sua squadra del cuore: il Foggia. "Ho passato giorni davvero duri, ma non ho mai mollato", spiega, invitando i giocatori a fare altrettanto in campo. Poi sfodera la sua sciarpa: "Mi aspetto una bella vittoria"