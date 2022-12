La foggiana New Jolly Motors trionfa al Rally Ronde

Un week-end impegnativo quello della Scuderia foggiana New Jolly Motors, presente in due competizioni con i suoi equipaggi. A Sperlonga il pilota Giuseppe Bergantino, in coppia con Alfredo Tarquinio, ha conquistato la 14a edizione del Rally Ronde di Sperlonga.

Una gara decisamente insidiosa, viste le avverse condizioni meteo per la pioggia battente durante tutto il percorso, e un momento thriller dopo la seconda prova speciale con la sostituzione del cambio resa possibile dal Team Colombi Racing a tempo di record.

A bordo della Skoda Fabia R5 il driver manfredoniano, nonostante le condizioni estreme, ha condotto una gara perfetta, tutta all’attacco dominando la classicissima 'Magliana'. Ottima sfida anche per Armando Caruso con Gabriele Bernaudo, posizionatisi come secondi di categoria Rstb in quel di Sperlonga, grazie ad una regolare condotta di gara senza sbavature, valutando con attenzione la giusta scelta delle gomme.

Al Ceccano Christmas Show, protagonista Samuele Nota con Marco Lepore sempre a bordo della Skoda Fabia della Colombi Racing, costretti al ritiro per una noia all’impianto elettrico durante un trasferimento. Un risultato sfortunato per le potenzialità del pilota che poteva ambire al podio. Grande soddisfazione comunque in casa New Jolly Motors che conclude la stagione sportiva 2022 con la vittoria assoluta di ben quattro gare.