L'associazione 'Rocco Augelli' è realtà, finanzierà la ricerca contro il cancro: "Unico scopo aiutare il prossimo"

"Non è forte colui che non cade, ma colui che cadendo ha la forza di rialzarsi". Una frase che racchiude il pensiero di quello che è stato un grande lottatore. A quasi nove mesi dalla scomparsa dell'indimenticato bomber garganico, nella giornata di ieri è ufficialmente nata l'Associazione 'Rocco Augelli'.

Una idea nata e promossa dalla sua famiglia e dagli amici più stretti: "Sarà un'associazione dove tutti potranno unirsi, che avrà come unico scopo e obiettivo quello di aiutare il prossimo, in tutti i modi attraverso i quali un'associazione può agire. finanziando innanzitutto la ricerca contro questo male, promuovendo iniziative per favorire il territorio locale e che vadano ad agire sul sociale", si legge sulla pagina Facebook della neonata associazione.

"Ci tenevamo tutti a dare un seguito alla grande solidarietà che Rocco ha ricevuto, ogni piccola donazione fatta è stata per lui un barlume di speranza, una goccia in mezzo all'oceano. E anche se alla fine purtroppo non è andata come tutti noi speravamo, vi assicuro che lui ha vinto, perchè è andato via sereno, anche grazie al vostro amore. Tante persone lottano ogni giorno contro qualcosa, ognuno ha il suo destino, ognuno la sua croce. Molti, senza che noi lo sappiamo, si sentono al settimo cielo anche solo per una passeggiata in mezzo alla natura, per una doccia che mancava da qualche giorno per difficoltà a muoversi, per la visita di un amico".



"Ne abbiamo conosciute tante di queste persone purtroppo in questi due lunghi anni, e l'obiettivo dell'associazione sarà proprio quello di aiutare, tramite iniziative periodiche di raccolta fondi, quante più persone possibili, bambini e famiglie in difficoltà, finanziare la ricerca e donare attimi di felicitá e speraza agli altri. Sarà un'associazione di tutti, del paese, della provincia, della regione, ognuno potrà sentirsi parte integrante di questo progetto benefico".



"Vi assicuro che i suoi ultimi desideri, i suoi ultimi pensieri, erano dedicati a chi putroppo soffriva fisicamente e psicologicamente a causa del suo stesso male; "solo chi ci passa lo può capire", queste erano le sue parole frequenti, ed effettivamente era proprio così".

L'associazione è già al lavoro per organizzare le prime iniziative. È in fase di allestimento un quadrangolare con squadre ancora da definire, nonché la seconda edizione del 'Fantasocial', un'altra bella iniziativa già avviata lo scorso anno da alcuni ragazzi locali.