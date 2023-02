Il Motosurf World Championship fa di nuovo tappa sul Gargano: alla Bit di Milano la presentazione della seconda edizione

Farà tappa anche quest’anno sul Gargano il Motosurf World Championship, l’evento sportivo organizzato dall’Asd “Surf Boom” in collaborazione con One Eventi, con il sostegno della Regione Puglia ed il patrocinio di FIM Federazione Italiana Motonautica, Ente Parco Nazionale del Gargano, Gal Gargano, comune di Rodi Garganico, comune di Cagnano Varano e Porto Turistico Rodi Garganico.

La 2^ edizione del campionato mondiale - in programma dal 16 al 18 giugno 2023 presso la Marina di Rodi Garganico - sarà presentata alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano martedì 14 febbraio 2023 alle ore 12.30 nello Stand di Pugliapromozione - Regione Puglia (ubicato nel Padiglione 3, Stand C53 C55 D50 D54 c/o Allianz MiCo - Ex Fiera Milano City).

Ad illustrare le novità del Motosurf World Championship saranno il presidente della Federazione Italiana Motonautica Vincenzo Iaconianni, il Sindaco Rodi Garganico Carmine d'Anelli, il Sindaco di Cagnano Varano Michele Di Pumpo, l’assessore al Turismo del Comune di Cagnano Varano Michele Coccia, il presidente dell’associazione sportiva "Surf Boom" Cristian Stefania e il founder di “One Eventi” Salvatore Di Matteo. L’incontro sarà moderato da Danila Paradiso, giornalista e responsabile media relations del progetto.

Si tratta di un evento importante a livello sportivo, turistico, economico e sociale non solo per il Gargano e la Puglia, ma per l’intero Paese.

L’edizione 2022, andata in scena presso la Marina di Rodi Garganico ha visto la presenza di oltre 100 atleti e atlete provenienti da ben 16 paesi di 4 diversi continenti, con relativi accompagnatori che hanno partecipato anche ad escursioni, show cooking e tour nelle aziende locali, andando alla scoperta del territorio del Parco Nazionale del Gargano.

Gli atleti si sono sfidati nei format Men Open, Men Stock, Women, Juniors ed Electric Challenge competition. Quest’ultima categoria è davvero importante perché la Motosurf World Championship sta spingendo verso la realizzazione di tavole ad impatto zero, con l’obiettivo di diventare totalmente elettrico entro il 2026.

E proprio il Gargano, nello specifico Cagnano Varano, è stato scelto dalla FIM (tra ben 45 comuni candidati in tutta Italia) come sede del come sede del Centro Federale di Motonautica più importante del Sud Italia. Sarà uno spazio dedicato allo sport ma anche alla ricerca, dove si lavorerà per sviluppare tutto il settore dedicato all’elettrico.

La tappa italiana è risultata la più importante del 2022, tanto da essere rappresentata in occasione dei 100 anni della UIM “World Champions Awards” tenutasi dal 16 al 23 Ottobre 2022 presso Fujairah, città degli Emirati Arabi Uniti, capitale dell’omonimo emirato.