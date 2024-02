Rodi Garganico si prepara per la terza edizione del campionato mondiale di Motosurf

La 3^ edizione del Motosurf World Championship tornerà sul Gargano, presso la Marina di Rodi Garganico, dal 6 all’8 settembre 2024.

L’evento sportivo organizzato dall’ASD ‘Surf Boom’, con il sostegno della Regione Puglia, con il patrocinio di FIM Federazione Italiana Motonautica, Ente Parco Nazionale del Gargano, comune di Rodi Garganico, comune di Cagnano Varano, Porto Turistico Rodi Garganico e con la partecipazione di Ferrovie del Gargano, sarà presentato alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano domenica 4 febbraio 2024 alle ore 10.40 nello Stand della Regione Puglia, Area Leisure Italia (Padiglione 3 Stand C85 C89 D86 D90 D89) c/o Allianz MiCo - Ex Fiera Milano City.

Ad illustrare le novità del Motosurf World Championship saranno il presidente della Federazione Italiana Motonautica Vincenzo Iaconianni, il CEO President di MotoSurf World Championship Martin Jančálek, l’assessora al Turismo, Sport e Spettacolo del Comune di Rodi Garganico Maria Soccio, il presidente dell’associazione sportiva "Surf Boom" Cristian Stefania. L’incontro sarà moderato da Danila Paradiso, giornalista e responsabile media relations del progetto.

Il Motosurf ha registrato una crescita significativa negli ultimi anni, portando un’esperienza completamente nuova nel mondo degli sport nautici governati dalla UIM (Unione Internazionale Motonautica). Pur essendo la disciplina più giovane della motonautica si è guadagnata, infatti, un posto ai “Giochi mondiali 2025” a Chengdu in Cina. Un traguardo importante anche perché è la prima volta che uno sport motorizzato è incluso nei “Giochi mondiali”.

Quella italiana in programma a Rodi Garganico dal 6 all’8 settembre sarà una delle sei tappe del MotoSurf World Championship 2024, le altre sono le seguenti: dal 18 al 20 aprile negli Emirati Arabi Uniti, dal 31 maggio al 3 giugno in Polonia, dal 6 all’8 agosto in Svezia, dall’11 al 13 ottobre in Europa, dal 15 al 17 novembre in Cina. Sempre in Cina, dal 22 al 24 novembre, si gareggerà per le qualificazioni al “Giochi mondiali 2025”.

Anche per questa edizione gli atleti e le atlete di tutto il mondo si sfideranno nelle categorie Men Open, Men Stock, Men Stock R, Women, Juniors girls e boy, Electric Challenge.