Motonautica, il foggiano Matteo Berardi di nuovo sul tetto del mondo

Al termine di un lungo ed impegnativo weekend di gare, a conclusione del Campionato Mondiale e del Campionato Italiano Endurance Boat Racing - Official Fim, tenutasi sulle splendide acque del Lago di Como, la coppia formata da Matteo Berardi, medico ortopedico Sannicandrese naturalizzato foggiano, su Albatro 32 Race dei Cantieri Albatro International, e Christian Cesati, è riuscita a riportare il tricolore sul tetto del mondo.

Il weekend è iniziato il venerdì con la conferma della conquista del titolo Italiano (dal 2018 ad oggi campioni nazionali indiscussi) per il forfait della coppia di piloti diretti avversari ovvero Rosario Longo e Mauro Cucurnia. Il sabato pomeriggio quindi si svolge gara 1 valida per il titolo mondiale contro i Belgi del Team Bernico Francis Notschaele e Nico Bertels, fino a quel punto in vantaggio di 100 punti.

Con una partenza fulminea la coppia italiana si porta in testa fin dalla prima virata e, dopo aver raggiunto un vantaggio di circa 17 secondi sui secondi in classifica, ovvero l'altra coppia di piloti Albatro composta da Simone Cesati (il mago delle carene) e dallo svizzero Dario Buchli, si mette in gestione fino al traguardo. Con i belgi giunti terzi Matteo Berardi e Christian Cesati si portano in testa in classifica per 75 punti. Sarà quindi l'ultima gara a decidere le sorti del mondiale: chi arriverà davanti sarà campione.

Si arriva quindi a domenica mattina: prove un po' tribolate per il duo italiano per decidere l'assetto e le eliche giuste da usare in gara, che viene definito dai piloti a colloquio direttamente in barca. La mattinata prosegue con un po' di tensione nell'aria perché tutto il Team sa bene che la posta in gioco è alta. Ore 14:30, si parte per gara 2. Ottima partenza per entrambi gli equipaggi in lotta per il titolo, ma a virare per primi sono i belgi a causa di un catamarano che taglia la strada allo scafo italiano. Christian e Matteo si mettono dunque in caccia della coppia belga ed iniziano una lotta serratissima che dura per 5 giri. A quel punto la coppia italiana rompe gli indugi e si porta al comando allungando giro dopo giro. È fatta. La bandiera a scacchi ha emanato la sua sentenza: Christian Cesati e Matteo Berardi sono nuovamente Campioni del mondo. L'abbraccio tra i due piloti è la testimonianza dell'impresa compiuta (mondiale tutto in rincorsa dopo il forfait in gara 2 in Spagna a seguito di un problema avuto durante la prima manche). L'Italia dello sport, quello veloce, aggressivo ma corretto continua a vincere.