L'Italia intera si congratula con Foggia, la moglie di Paolo Rossi anche: "Grazie, bellissima iniziativa"

Il "grazie" a Foggia e ai promotori dell'iniziativa della moglie di Paolo Rossi, Federica Cappelletti in merito al mosaico di 200 mq su una palazzina di via Da Zara

Federica Cappelletti, moglie del compianto Paolo Rossi, campione del mondo e pallone d'oro 1982 deceduto il 9 dicembre 2020, ringrazia Foggia e "chi ha portato avanti questa bellissima iniziativa. È vero, Paolo sta unendo ancora una volta tutta l’Italia e non solo quella del pallone. Che sia ancora il simbolo della rinascita, come lo è stato nel 1982 e da quella data in poi....Pablito Forever"

Anche il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli, ha evidenziato il mosaico di 200 mq che giganteggia sulla facciate di una palazzina di via Zara: "Foggia per Paolo Rossi. Pablito per sempre con noi. Fantastica Foggia"