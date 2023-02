Morto giovane calciatore del Peschici: aveva 33 anni. "Il nostro bomber è volato in cielo"

Matteo Silvestri, giovane calciatore 33enne dell'Atletico Peschici, con un passato nel Vieste, è morto a soli 33 anni per una malattia.

"Non avremmo mai voluto dare questa notizia ma la vita avvolte è ingiusta. Oggi il nostro bomber , il numero 10, il ragazzo che ha scritto la storia calcistica di Peschici con due promozioni, il nostro mister del settore giovanile ci ha lasciato per sempre. La società, la tua famiglia manterrà vivo il tuo ricordo perché le persone come te vivono in eterno. Grazie a Jessica, al fratello, a tutti i parenti per quello che avete fatto per Matteo. Sentite condoglianze. Riposa in pace bomber".