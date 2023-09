Addio al "guerriero del ring" Luigi Minchillo: fu uno dei più grandi pugili di Capitanata

Lo sport italiano e foggiano è in lutto per la scomparsa dell’ex pugile Luigi Minchillo. Aveva 68 anni ed è morto a Pesaro, città in cui viveva da diversi anni e lavorava nella sua palestra ‘Minchillo Boxe’.

Minchillo, nativo di San Paolo di Civitate, è stato uno dei più grandi rappresentanti della boxe di Capitanata. Nella sua lunga carriera vinse diversi titoli, tra cui la medaglia d’oro ai giochi del Mediterraneo nel 1975 ad Algeri nei pesi welter. Due anni dopo, il passaggio ai professionisti, dove mette in serie ben 17 successi consecutivi. Nel 1979 conquistò il primo titolo italiano nella categoria superwelter; due anni dopo arrivò anche l’alloro continentale quando sconfisse il francese Acariès in dodici riprese.

Nello stesso anno arrivò anche l’onorevole sconfitta contro uno dei più grandi campioni di sempre della categoria, il panamense Roberto Duran. Minchillo lottò anche per il titolo mondiale, perdendo nel 1984 a Detroit contro lo statunitense Hearns e poi contro il giamaicano McCallum, quest’ultimo alla tredicesima ripresa per ko tecnico. L’ultimo incontro lo disputò nel gennaio del 1988, perdendo contro il francese René Jacquot.

In totale, da professionista, Minchillo ha disputato 60 incontri, vincendone 55 (31 dei quali per k.o.) e perdendone 5. In carriera soltanto la leggenda Sugar Ray Leonard riuscì a metterlo k.o. da junior, nel 1973 durante una sfida tra Italia e Usa.