Morte Casillo: il Comune gli intitolerà il piazzale antistante lo 'Zaccheria'

"La nostra Amministrazione comunale lo ricorderà intitolandogli il piazzale antistante lo stadio Pino Zaccheria", è quanto annuncia il sindaco di Foggia Franco Landella, nel giorno della scomparsa di Pasquale Casillo, ex presidente del Foggia.

"Con la sua scomparsa - si legge in una nota - Foggia perde un uomo che l’ha resa grande, amandola profondamente. Qualsiasi parola sarebbe insufficiente a riassumere il sogno straordinario che la nostra città ha vissuto con 'Zemanlandia', la rigogliosa stagione economica che la comunità Foggiana ha conosciuto grazie alle sue molteplici e proficue attività commerciali che davano occupazione a centinaia di persone, divenendo punto di riferimento importante nella cartina geografica degli affari internazionali. Una stagione unica, come unica era la tempra risoluta, forte, di Pasquale Casillo nell’offrire un prezioso esempio di intraprendenza a tutti noi. Foggia non lo dimenticherà mai".