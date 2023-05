Monteleone di Puglia dedica il campo di calcio a 5 a Monsignor Casullo

Monteleone di Puglia, borgo dell’accoglienza e dell’integrazione. Merito dei tanti progetti in favore di cittadini rifugiati e di minori stranieri non accompagnati. Come il nuovo campo di calcio a 5 che promette di diventare un nuovo punto di aggregazione e integrazione all’insegna dello sport. Un campo che è stato intitolato a Monsignor Guido Maria Casullo, vescovo missionario in Brasile nato nel 1909 in questo borgo dei Monti Dauni.

“I nuovi spazi realizzati – ha commentato il sindaco Giovanni Campese al taglio del nastro – sono funzionali a rafforzare il modello di accoglienza integrata e diffusa dei migranti che il Comune ha già avviato da qualche anno e dunque la qualità della vita della comunità locale, consolidando il modello di Borgo dell’Accoglienza".

“Il tributo di Monteleone di Puglia a un cittadino del mondo e campione di solidarietà come Monsignor Casullo – ha sottolineato il vice presidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese intervenuto alla cerimonia – ne reinterpreta la lezione e la storia. Come ha ricordato il sindaco, qui si è consolidata un’esperienza di accoglienza e di piena integrazione tra persone provenienti dal Pakistan, dal Bangladesh, dal Libano; è stata creata un’azienda sociale che eroga servizi a 141 assistiti di diversi comuni dei Monti Dauni. Un modello a cui ispirare le politiche per le nostre aree interne e non solo”.

La giornata è iniziata con l'accoglienza degli ospiti presso la residenza municipale per poi proseguire con l'intitolazione al religioso anche di una via cittadina e dei nuovi uffici del Centro SAI (Sistema Accoglienza Integrazione). Presente anche una delegazione della società di calcio del Cerignola che intende aprire una scuola calcio a Monteleone che faccia della integrazione il tratto caratteristico.

“Per noi i migranti sono una risorsa e non un costo. Preferiamo accoglierli e farli integrare con le nostre comunità piuttosto che metterli nei centri di accoglienza. E i risultati si vedono” ha concluso il sindaco.